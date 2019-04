Ecole : les goûters évoluent d'année en année

A partir de 1950, des verres de lait ont été distribués aux élèves pendant la récréation afin de lutter contre la surproduction. A l'époque, l'école a été souvent la solution pour écouler les excédents. En 1968, des écoliers lyonnais ont participé à l'opération "Bonnes pommes, belles dents". Ils en ont croqué 400 kilos. A la fin des années 80, les établissements primaires se sont équipés d'un distributeur automatique pour les enfants. Toutefois, celui-ci a été interdit en 2005 car les produits alimentaires qui s'y trouvaient étaient trop gras et trop sucrés.



