École Montessori à Montpellier : un bilan positif pour la première année

Nous avons suivi le progrès de ces élèves de maternelle à Montpellier tout au long de l'année. Leur enseignant a choisi d'appliquer la méthode Montessori et il est plutôt fier des résultats. Un enfant sur quatre sait désormais lire avant l'entrée en cours préparatoire. Nos reporters y sont retournés pour prendre des nouvelles.



