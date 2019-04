Grève des enseignants le 4 avril contre le projet de loi Blanquer

Cible de toutes les défiances, un amendement au projet de loi présenté par le ministre de l’Éducation. Car s’il est adopté, il pourrait donner naissance à des "établissements publics des savoirs fondamentaux". Objectif : la création de regroupements d’un collègue et d’une ou plusieurs écoles du même secteur. Certains y voient donc sur le long terme la disparition des directeurs d’écoles. Dans un communiqué, sept syndicats estiment même qu’il "bouleverserait radicalement" le fonctionnement et la structure de l’école.





Les organisations représentants les enseignants contestent également l'article 1 du projet de loi. Alors que celui-ci mentionne le "devoir d’exemplarité" des fonctionnaires de l’éducation nationale, certains d’entre eux y voient une façon de museler les enseignants en donnant la possibilité de rappeler à l'ordre, ou sanctionner, le personnel qui critiquerait l'institution.





De façon globale, c'est le flou autour du projet baptisé "école de la confiance" qui inquiète le corps enseignant, syndiqué ou non. Une institutrice regrettait ainsi en mars dernier que le texte soit "tellement peu explicite". "On aimerait ne pas avoir à deviner ce qui se cache entre les lignes. Et faire sans directeur dans les écoles, ça va être très compliqué", confiait-elle alors à l'AFP.