Écoles "laboratoire" à Marseille : Macron veut laisser aux directeurs la liberté du choix des enseignants

Et du côté des syndicats enseignants, les déclarations d'Emmanuel Macron ne passent pas. "C'est quoi cette histoire ? On a des rats dans les écoles, on n'a pas envie de devenir des rats de laboratoires", a vivement réagi le secrétaire départemental du syndicat d'enseignants Snuipp Sébastien Fournier. Très déçu par ces annonces, cet enseignant marseillais note : "On nous annonce 200 policiers supplémentaires, mais aucun enseignant supplémentaire". Au niveau national, Stéphane Crochet, secrétaire général du SE-Unsa, a dénoncé des mesures "hors-sol".

"Jamais il n'y a eu de remontées, que ce soit à Marseille ou ailleurs, que nous sommes face à des écoles où les enseignants seraient inadaptés aux projets d'écoles." Selon lui, cette annonce intervient dans "une période où nous discutons, tous les syndicats, avec le ministère sur la question des directeurs d'école, qui a été soulevée durant le Grenelle de l'Éducation (qui a duré trois mois, ndlr)", a insisté Stéphane Crochet. Sur Twitter, le responsable syndical a tenu à rappeler que les enseignants de Marseille étaient "très engagés" malgré de "très mauvaises conditions".