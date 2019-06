Éducation : combien coûte un éléve de primaire ?

Le primaire compte près de 6 747 000 élèves. En ce qui concerne le coût de la scolarité de chacun d'entre eux, le montant s'élève à 6 300 euros par an. Il est à noter que l'État finance le salaire des enseignants et la commune se charge du reste, à savoir la construction des écoles et l'intérieur des salles de classe. Toutefois, les familles doivent payer la cantine ainsi que les fournitures scolaires, en plus des 6 300 euros.



