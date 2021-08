Le coût de la vie étudiante va augmenter de 2,5% à la rentrée

Dans son rapport, l'Unef dénonce plus globalement les réformes menées sous le mandat d'Emmanuel Macron depuis 2017. Le syndicat estime a près de 40 euros "l'argent que les étudiants ont perdu chaque année en aides directes depuis l'arrivée au pouvoir d'Emmanuel Macron en 2017", alors que le coût de la vie étudiante a augmenté de plus de 10% sur la même période. En cause, "près de 41,2 millions d'euros de coupes budgétaires" dans les aides directes aux étudiants entre 2017 et 2019, selon un calcul de l'Unef.

À titre de comparaison, le rapport cite l'impact des deux mandats présidentiels précédents sur le budget des étudiants : +45 euros par étudiant et par an pour celui de Nicolas Sarkozy et +92 euros par an pour celui de François Hollande.

En plus de la baisse des aides directes aux étudiants, l'Unef dénonce également "de multiples attaques sur le montant des APL" en citant la réforme qui s'applique depuis janvier 2021 et qui modifie leur mode de calcul.