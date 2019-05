Education : le "plan chorale", un franc succès à Montarnaud

Dans une école à Montarnaud, dans l'Hérault, les classes de CE1 et CE2 se retrouvent une demi-heure par semaine pour chanter. Un exercice qui entre dans le cadre du "plan chorale" initié par le ministre de l'Education nationale. Si quelques voix sont encore un peu hésitantes, les enfants attendent avec impatience le moment de la chorale. Dans le département de l'Hérault, 200 écoles ont déjà monté leurs chorales. Une centaine d'autres doivent s'y mettre dès 2020.



