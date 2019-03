Pourquoi la bataille de Verdun n'a pas été supprimée des programmes d'histoire du lycée

Une fausse polémique née d'un article de L'Est Républicain, intitulé "La deuxième bataille de Verdun est enclenchée", et qui affirme que "la bataille de Verdun sera balayée des nouveaux programmes officiels de lycée annoncés pour la rentrée de septembre 2019. Remplacée par la bataille de la Somme, plus internationale !" Dans le quotidien, le maire de Verdun et conseiller départemental Samuel Hazard (PS), par ailleurs ancien professeur d'histoire, évoque "Une deuxième mort pour ces soldats, sur ce territoire sacré et martyr !" et dénonce "les affrontements historiographiques et politiques au sein du conseil supérieur des programmes", à l'origine de cette disparition. Il a également écrit au président de la République, en appelant à son "sens de l'histoire".