Education : un bilan positif pour le dédoublement des classes

Ils étaient 60 000 au départ, ils sont 190 000 aujourd'hui dans ces classes à dix ou douze élèves. Pour rappel, la mesure avait été adoptée en 2017 dans les écoles en zone d'éducation prioritaire. Selon le ministre de l'Education nationale et de la Jeunesse, Jean-Michel Blanquer, les élèves concernés par le dédoublement des classes ont fait "des progrès importants, plus vite qu'ailleurs". Mieux encore, le niveau des élèves en grande difficulté a largement augmenté.



