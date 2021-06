"En 1 heure... c'est fait !" Ces lycéens qui ont bâclé l'épreuve de philo du Bac

Les candidats au baccalauréat général et technologique ont-ils cédé à la tentation de la copie blanche ou bâclée ce jeudi, date du coup d'envoi de la session 2021 du baccalauréat nouvelle formule ? Covid oblige, pour cette première édition du "Bac Blanquer", c'est en effet la meilleure note qui sera retenue en philo, entre celle obtenue à l'épreuve sur table et celle du contrôle continu. Et s'il est encore trop tôt pour confirmer que l'inquiétude des enseignants s'est concrétisée, de premiers témoignages le laissent en tout cas penser.

"La philo, ça sera sur le contrôle continu", postait ainsi, sur Twitter, un candidat dès 10h. "Vive le contrôle continu" ou "au pire, j'ai le contrôle continu", ont écrit d'autres lycéens ayant opté pour la même stratégie en sortant eux aussi de la salle d'examen deux heures ou moins après le coup d'envoi.

"Je suis restée 1h30 en philo, j'ai fui le plus vite possible", explique encore une lycéenne. "La philo en 1h30 c'est fait, je suis déjà chez moi", abonde une autre. "Ma copie de philo, elle tient dans un tweet", lance l'un tandis qu'un second résume cette épreuve en trois mots : "Acte de présence". Plutôt que les mots, quelques-uns, moins nombreux, ont opté pour l'image ou l'ironie, parfois même les deux. C'est le cas de ce montage où l'on voit un personnage de dessin animé entrer dans une pièce et sur le plan d'à côté le même personnage sortir de la pièce (ndlr : sous-entendu "aussitôt"). Avec en légende au cas où le message ne serait pas passé : "l'épreuve de philo en deux images".