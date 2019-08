Jean-Michel Blanquer annonce une hausse de "300 euros en moyenne" du salaire annuel des professeurs

Jean-Rémi Girard, président du syndicat national des lycées et collèges estime sur LCI que le revalorisation salariale annoncée est loin d'être suffisante : "On a un rattrapage salarial gigantesque à avoir", a-t-il souligné, rappelant également qu'un professeurs en France est deux fois moins payé que son homologue allemand. "Ce n'est pas avec en moyenne 20 euros net par mois, alors qu'on a une hausse du coût de la vie, alors qu'on va se prendre une réforme des retraites qui va être montreuse (...) qu'on va attirer des enseignants".





Après une fin d'année sous haute tension, la délicate réforme du bac, qui doit être effective en 2021, continue de cristalliser les oppositions et a été l'occasion pour les syndicats de dépeindre un ministre sourd à leurs revendications. Plusieurs organisations, dont le syndicat national des lycées et collèges, ont d'ores et déjà annoncé le dépôt de préavis de grève en septembre pour d'éventuelles nouvelles actions. "On attend (...) que le ministre ne soit pas dans les paroles mais dans les actes et propose des choses très précises", prévient Jean-Rémi Girard.