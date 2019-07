Fermeture de 362 écoles primaires à la rentrée 2019 : le vrai du faux

Il a été publié ce lundi 1er juillet que 362 établissements primaires vont fermer leurs portes à la prochaine rentrée scolaire. Rappelons qu'Emmanuel Macron s'était engagé à ne fermer aucune école primaire sans l'accord explicite du maire. Mais qu'en est-il réellement ? De plus en plus d'écoles ferment-elles chaque année ? Les éléments de réponse dans la vidéo ci-dessus.



