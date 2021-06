Fêtes sauvages post-Bac et Covid-19, gare au cocktail dangereux

Pour expliquer leur présence, un certain nombre d'entre eux ont exprimé leur besoin de se défouler après l'examen du bac et plus d'un an de pandémie. Vendredi 11 et samedi 12 juin, des jeunes fêtards souvent âgés de moins de 18 ans se sont rassemblés par centaines sur les grandes pelouses des Invalides, dans le VIIe arrondissement de la capitale, pour des soirées "Projet X", du nom d'un film américain de 2012 centré sur une fête de jeunes qui tourne mal.