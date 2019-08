Finistère : c'est l'heure du grand nettoyage dans les écoles

À quelques jours de la rentrée des classes, prévue le 2 septembre 2019, les séances de nettoyage et de rangement commencent dans les écoles du Finistère. Dans un établissement de 182 élèves à Landerneau, le personnel a sa manière bien à lui de s'y prendre : prendre une photo avant les travaux pour tout remettre à sa place. Une manière d'obtenir des salles propres, rangées, fonctionnelles et accueillantes pour motiver les enfants.



