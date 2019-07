Fournitures scolaires : les achats ont commencé

Les vacances scolaires officielles commencent ce vendredi 05 juillet 2019. Avant de faire ses bagages, beaucoup de parents ont opté pour la course aux fournitures de l'année scolaire à venir. Dans le Pas-de-Calais, la liste des matériels nécessaires est déjà dans les mains des parents. Petits et grands choisissent ce qui leur convient.



