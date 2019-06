Fraude au bac S : des élèves avaient le corrigé de l'épreuve des mathématiques dans leur calculatrice

Alors que les 750.000 élèves de Terminale finissent ce lundi 24 juin leurs dernières épreuves du baccalauréat, de nouvelles révélations de fraudes émergent. Après les fuites du sujet de mathématiques des filières ES et L, les soupçons se tournent vers les sujets de mathématiques et de physique de la filière S. Cette fois, ce ne sont pas des captures d'écran de téléphone portable qui ont permis de révéler le pot aux roses. Les étudiants qui ont triché ont été bien plus discrets. Leur erreur : avoir utilisé le site internet TI Planet pour télécharger leurs corrigés de l'épreuve sur leurs calculatrices. Explications.





TI Planet est "un site d'entraide et de développement autour de l'utilisation de la calculatrice graphique, seul outil numérique pouvant être autorisé aux examens à ce jour", nous explique Xavier Andréani, professeur de mathématiques dans un lycée de Montpellier et administrateur du site. Cette plateforme a été créée par l'association UPECS (Union pour la Promotion des Enseignements et Carrières Scientifiques) afin de venir en aide aux lycéens. Le site propose des actualités, des programmes et des tutoriaux sur les calculatrices, équivalentes à des ordinateurs au format de poche.





Un des outils de ce site permet de convertir des documents et notamment des PDF pour les intégrer dans la mémoire des calculatrices. Jusqu'ici rien d'illégal. "La calculatrice graphique est une calculatrice à mémoire, autorisée au bac depuis la session 1980", poursuit Xavier Andréani. "On peut y entrer des données, certains appelleront cela des anti-sèches. En pratique c'est quelque chose qui ne me choque pas. En sciences au niveau lycée, les sujets demandent de résoudre un problème qui est toujours inédit. Aucun document préexistant ne peut donc 'normalement' y apporter de réponse toute faite." Posséder les sujets voire les corrigés du sujet en amont est en revanche une autre affaire.





En apprenant qu'il y avait eu une fuite avant l'épreuve du sujet de mathématiques du bac ES et L vendredi dernier, le vice-président d'UPECS a cherché à savoir si les "tricheurs" n'avaient pas profité du convertisseur de TI Planet "pour écrire puis convertir le corrigé, espérant pouvoir l'emporter et n'avoir plus qu'à recopier". Après avoir analysé des milliers de documents, il en a effectivement trouvé plusieurs qui "étaient les corrigés exacts des exercices tombés vendredi matin, alors que téléversés pour conversion dans la nuit de jeudi à vendredi, soit avant l'épreuve".





Au-delà de cette mauvaise surprise, "j'ai découvert par la même occasion que le sujet de mathématiques du bac S était concerné", nous explique le professeur. Après avoir signalé la fraude à la mission de pilotage des examens de l'Education Nationale, il a publié sa découverte via un post sur le forum de TI Planet.