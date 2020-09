Instituteur entièrement tatoué : des règles spécifiques sont-elles appliquées aux enseignants ?

La seule obligation pour les enseignants, "comme tout un chacun sur son lieu de travail", est de "porter une tenue correcte et adaptée à son activité". Dès lors, "ils ne peuvent pas, en tout état de cause, porter atteinte au bon fonctionnement du service public de l’éducation ou méconnaître leur obligation de neutralité".

Dans le cas présent de l'enseignant entièrement tatoué, "il semble que ses tatouages ne constituent pas un manquement à l’obligation de neutralité politique et religieuse", ajoute le ministère. "Un dialogue est instauré entre le rectorat et le professeur et un accord a été trouvé pour qu’il effectue ses remplacements devant des élèves de primaire et non de maternelle, qui pourraient en être effrayés." Des échanges, précise-t-on, qui ont été gérés "en bonne intelligence".

Si rien ne permet sur le papier d'imposer à un enseignant de travailler auprès d'une catégorie spécifique d'élèves (en l'occurrence ici des maternelles), le ministère reconnaît que le cas de Sylvain, alias "Freaky Hoody" pouvait poser des problèmes vis-à-vis des plus jeunes enfants. Dès lors, face à rareté de ces situations, il s'agit avant tout "de favoriser le dialogue" et de réagir "au cas par cas". Si ces cas de figure venaient à se multiplier, l'Éducation nationale concède qu'elle "pourrait s'emparer de la question".