Grand oral du Bac : la fausse grille d'évaluation qui enflamme la Toile

Son auteur, Cyril Delhay, conseiller pour les arts oratoires du centre d’écriture et de rhétorique de Sciences Po, y liste des "recommandations pour le grand oral du baccalauréat et l’enseignement de l’oral, de l’école maternelle au lycée". Mais le tableau en question ne correspond en rien à de possibles critères pour les futurs bacheliers. Il s'agit d'un document des ateliers d'art oratoire de Sciences Po, que l'on retrouve dans les annexes (page 46). En clair, il ne figure là qu'à titre d'illustration.





Cette "Fiche mémo des compétences de l’orateur 'Parler debout devant les autres”'" a été "composée il y a quatre ans", précise Cyril Delhay à nos confrères de France Info. Elle est le "fruit d'un travail collectif d'une vingtaine de personnes, dont une cantatrice et une comédienne". Surtout, elle se veut être une "grille d'apprentissage", un support d'atelier pratique, et non une grille d'évaluation.





De nombreux lecteurs s'y sont mépris, y compris des syndicats d'enseignants comme Sud Education Alsace (cf. post ci-dessous) qui dénonce un "bijou managérial" et fustige "toute la bêtise contemporaine la plus rutilante à la sauce Sciences Po et à la médiocrité éditorialiste".