Grand oral du Baccalauréat : non, les lycéens ne seront pas évalués selon leur accent, leur humour ou leur tenue

Avoir une "tenue vestimentaire inadéquate ou provocante", manquer "d'authenticité" ou encore ne pas avoir le talent de s'exprimer avec "humour et empathie". Les lycéens seront-ils évalués selon ces critères? C'est en tout cas ce qu'assure une publication largement relayée sur les réseaux sociaux ce mercredi 2 décembre. Se présentant comme un professeur de philosophie, un internaute dit dévoiler la grille retenue pour le grand oral du nouveau baccalauréat. D'après lui, le ministère de l'Éducation nationale aurait "officiellement demandé" aux enseignants d'évaluer les jeunes candidats selon certains de ces critères, plus contestables les uns que les autres. Le document d'évaluation aurait été fourni lors d'une formation à cette nouvelle épreuve.

Partagé plus de 7.000 fois en 24 heures, le texte s'étonne que l'essentiel des critères retenus relèvent de "compétences sociales, vestimentaires, langagières", ajoutant ce qui est présenté comme une "grille d'évaluation de quatre pages". Premier élément qui interpelle, le document est basé sur un travail québécois remontant à 1998. Et de fait, "ce n'est pas une grille d'évaluation nationale", assure le ministère de l'Éducation nationale, renvoyant vers l'académie de Bordeaux qui aurait été à l'origine de la diffusion de ce texte. Auprès de LCI.fr, Pierre Laccueille, délégué académique de la formation des personnels de l'éducation nationale (DAFPEN), corrobore cette thèse et regrette que ce document ait été "totalement sorti de son contexte". S'il trouve "logique" que la "transformation profonde" de cet examen inquiète parents, professeurs et élèves, il veut être très clair : "Il ne s'agit en aucun cas d'une grille officielle d'évaluation" proposée par l'académie.