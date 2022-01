Grève à l'école : quelle est la situation sanitaire dans les établissements scolaires ?

Depuis la rentrée 2020, le ministère de l'Éducation nationale met en ligne chaque vendredi un point de situation sur l'évolution de l'épidémie de Covid-19 dans les écoles, collèges et lycées. Celui-ci s'appuie sur l'ensemble des remontées enregistrées par toutes les académies de France "sur la base des déclarations d'absence, pour cause de Covid, effectuées par les parents", comme nous le rappelait le ministère. Cet ensemble de données, en accès libre sur le site du gouvernement, n'a cependant pas été mis à jour depuis le 17 décembre, date de début des vacances de fin d'année. Depuis, seule une mise au point a été faite, par le ministre Jean-Michel Blanquer. Mise en ligne le jeudi 6 janvier, elle ne portait néanmoins que sur les quatre jours précédents.

Alors, pour comprendre la réalité à laquelle doivent faire face les enseignants et professeurs quotidiennement, il convient de s'intéresser aux données de Santé publique France, via Géodes. Cet outil cartographique de l'agence sanitaire française propose notamment une classification des nouveaux cas par niveaux scolaires. Si les données ne sont pas toutes récentes - elles portent sur la semaine du 8 janvier - on y apprend très clairement que, dans toutes les catégories d'âge, jamais le Covid-19 n'aura autant circulé. Le taux d'incidence chez les jeunes en âge d'être au lycée était ainsi de 5260 cas positifs pour 100.000 adolescents le 8 janvier. Le dernier record remontait au 30 octobre 2020, quand on enregistrait "que" 499 contaminations pour 100.000 habitants.

Un tel taux d'incidence signifie donc qu'en moyenne, sur une classe de 27 élèves, deux adolescents sont contaminés. Avec toutefois de grandes différences en fonction du territoire. Les classes de Savoie, où le taux d'incidence dans cette classe d'âge avoisine les 8218 cas/100.000, ont en moyenne trois élèves absents.