Grève des notes : les résultats du bac seront-ils publiés à temps ?

Des professeurs hostiles à la réforme du lycée refusent de transmettre les notes du baccalauréat. Plus de 100 000 copies sur quatre millions en seraient concernées. Pour les étudiants, cette grève des notes est choquante. Selon le ministre de l'Education, il n'est pas certain que les résultats des examens soient publiés le 5 juillet 2019. Quelles sanctions encourent ces enseignants ?



