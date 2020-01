Grèves : des organisations étudiantes veulent empêcher le maintien des partiels dans plusieurs universités

La lutte contre la réforme des retraites va-t-elle s’exporter jusqu’aux amphis ? Alors que doit débuter une semaine de partiels, des blocages étaient en cours dans plusieurs universités parisiennes, ce lundi 6 janvier. Les syndicats et les étudiants mobilisés ont d'ores et déjà prévu une action mardi afin d'alerter sur les difficultés pour certains d’entre eux de venir passer un examen en ces temps de grève dans la capitale.

Parmi les usagers bloqués à cause du mouvement qui a débuté le 5 décembre à la RATP, certains sont évidemment des étudiants qui tentent de se rendre à des examens. Sur les réseaux sociaux, on témoigne de ce retard, du désespoir face à des gares engorgées mais aussi parfois de courses en VTC s'élevant à 60 euros afin de rejoindre le campus à tout prix.

Si quatre facultés parisiennes ont choisi de reporter les examens, ce n’est pas le cas d’autres établissements, comme l’Université Paris X. Son président, Jean-François Balaudé, se justifie en se disant "contraint" à cette décision, expliquant qu’il ne pouvait reconduire à nouveau les examens, "sauf à rallonger l’année universitaire". "Nous faisons en sorte d’accompagner au mieux les étudiants dans cette situation", écrit le président de cette université située à Nanterre (92), plaidant une "tolérance pour les retards", une "absence justifiée pour les absents" et des examens ne se terminant pas tard dans la soirée.

Ces organisations vont encore plus loin. Tandis qu'elles se mobilisent sur le thème de la précarité estudiantine depuis qu' un jeune s'est immolé à Lyon en novembre dernier, elles imputent même à la direction une volonté de creuser les inégalités entre les étudants. D’après le syndicat Solidaires , seuls ceux vivant à proximité du campus ou ayant les moyens de trouver une "mode de transport alternatif" pourront venir en partiel. Résultat, pour tous les autres, c’est un "rattrapage ou un zéro assuré". "Une tache indélébile dans leurs dossiers."

Dans un communiqué, les syndicats étudiants, qui plaident plutôt pour des "DM", comprendre des "devoirs maison", ou des partiels en ligne, n’ont pas tardé à réagir. "Nanterre est l’une des seules universités parisiennes qui maintient ses partiels dans ces conditions", dénoncent six d’entre eux. Une fermeté jugée "inacceptable" car "de nombreux étudiants ne seront pas en mesure de venir sur le campus".

La réaction des étudiants ne s’est donc pas faite attendre. Dès ce matin, des partiels étaient "délogés" ou boycottés, par des inscrits qui refusaient de composer. "Une majorité de la salle est sortie et ça a fini par marcher", écrit ainsi l’un d’eux." On comprend que vous n'osez pas vous lever par peur du zéro, mais pensez à vos camarades et levez-vous pour enfin pouvoir passer ces examens dans des conditions décentes !", somme un autre.