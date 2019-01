Hausse des frais d'inscription des étudiants étrangers : les facs d'Aix-Marseille et Clermont-Ferrand ne l'appliqueront pas

"Bienvenue en France" : l'intitulé du plan gouvernemental présenté en novembre dernier annonce la couleur. Le pays souhaite attirer plus d'étudiants étrangers et concurrencer les plus prestigieuses universités mondiales. Comment ? En améliorant leur prise en charge.





En contrepartie, les frais d'inscription pour les jeunes issus de pays hors Union Européenne verront leurs frais d'inscription augmenter. Et pas qu'un peu : en licence, il faudra débourser 2770 euros au lieu de 170 actuellement, en master, les frais passent de 243 à 3770 euros et en doctorat de 380 à 3770 euros. Des coûts de 10 à 15 fois supérieures. Selon le gouvernement, cela ne correspond qu'à "un tiers du coût réel" pour les finances publiques et davantage de bourses devraient être versées, notamment aux jeunes venus du Maghreb et de l'Afrique francophone. Mais pour beaucoup, la pilule est dure à avaler.