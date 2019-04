Hausse des frais universitaires pour les étudiants étrangers : des associations vont saisir le Conseil d'Etat

Une rupture d'égalité entre étudiants européens et extra-européens. C'est ce que fustigent plusieurs associations, au lendemain de la publication au Journal Officiel du décret augmentant les frais d'inscription des étudiants étrangers, issus hors de l'Union européenne. Sous ce motif, des syndicats, notamment l'UNEF et le Syndicat des Avocats de France, comptent déposer un recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d'Etat, c'est à dire une action en annulation de la mesure.





Avant la réforme portée par la ministre de l'Enseignement supérieur Frédérique Vidal, tous les étudiants étrangers payaient le même prix pour s'inscrire dans une université française, soit 170 euros pour une année de licence et 243 euros pour une année de master. Désormais, à partir de la rentrée prochaine, les étudiants hors UE devront s'acquitter de la somme de 2 770 euros en licence et de 3 770 euros en master. Les frais resteront inchangés pour les étudiants français et européens. Les doctorants ne se verront pas non plus concernés par la mesure, suite à un recul de la ministre.