Haute-Corse : l'école de Valle-d'Alesani a rouvert ses portes

C'est une grande fierté pour le maire de Valle-d'Alesani, en Haute-Corse. L'école de son village a finalement rouvert ses portes après avoir été fermée en 2015. Pour Jean-Claude Leenknegt, ce fut un combat acharné. Sans cet établissement, les enfants devaient rejoindre la plaine à plus de quinze kilomètres de leur domicile. Une situation qui favorisait l'exode rurale des familles. Cette réouverture va ainsi redonner un nouveau souffle au village.





