Harcèlement scolaire : "Les mesures punitives ne marchent pas, il est temps de changer de méthode"

LCI : Malgré l’entrée du harcèlement scolaire dans le droit pénal, les messages du gouvernement invitant à porter plainte, les cas continuent. Un changement de méthode est-il nécessaire ?

Hélène Romano : Cela fait plus de dix ans que l’on traite le harcèlement scolaire avec des mesures punitives, voire pénales, or ce n’est pas la solution. Certes, le harcèlement scolaire est désormais un délit, mais comme dans tout procès il faut des preuves pour que la loi s’applique. Or souvent le harcèlement ne laisse pas de traces, ce sont des comportements en huis-clos et les témoins ont peur de parler. Les plaintes sont donc classées sans suite. Non seulement cela renforce la puissance du harceleur, mais le harcelé se sent rejeté, incompris. Quand on dit aux victimes qu’il faut porter plainte pour aller mieux, on leur ment et on les blesse davantage.