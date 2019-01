Parcoursup : hiérarchisation des vœux, quotas, mobilité géographique... un rapport propose des pistes d'amélioration

La plateforme d'admission dans l'enseignement supérieur Parcoursup a ses "grandeurs incontestables", mais aussi ses "faiblesses" qui devront être corrigées, souligne ce mercredi 16 janvier dans un rapport le comité éthique et scientifique. Le document de 160 pages a été écrit par le comité scientifique et éthique de Parcoursup, présidé par l'ancienne ministre Noëlle Lenoir et composé de six membres issus d'horizon divers, parmi lesquels Gérard Berry, Max Dauchet, Julien Grenet, Laure Lucchesi et Catherine Moisan. Il propose plusieurs pistes d'amélioration comme un retour partiel à une hiérarchisation des vœux, une réflexion sur les quotas de boursiers et un système plus efficace pour inciter à la mobilité géographique.





Parcoursup, qui a remplacé l'an dernier le service Admission Post-Bac (APB), "a eu le grand avantage de permettre une personnalisation des décisions d'affectation des candidats", écrivent-ils dans le support. "Le système a ses grandeurs incontestables. Il a aussi ses faiblesses qui devront être corrigées", poursuivent-ils, en se gardant d'exprimer "un jugement définitif sur ce système particulièrement innovant". Ils soulignent notamment les délais d'attente, parfois trop long, "sujet de préoccupation des candidats", qui a nourri beaucoup de stress l'été dernier et a pu "créer un biais social et territorial".