Hommage à Samuel Paty : vers une "protection fonctionnelle" pour une enseignante de Toulouse

Dans une lettre ouverte adressée au recteur de l'académie de Toulouse et au président du conseil départemental, les syndicats Sud Éducation 31-65 et CGT Educ'Action 31 se sont en effet insurgés contre cette initiative. Ils reprochent notamment à cette "très médiatique enseignante d'un collège de Toulouse", de tenir des propos qui relèvent "d'une stigmatisation et d'une discrimination", et "distordent la réalité des faits". Selon les syndicats, ils ne "respectent" pas non plus "l'obligation de discrétion professionnelle qui impose de ne pas utiliser publiquement des informations connues dans l'exercice de ses fonctions".