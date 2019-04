Île-de-France : des brigades régionales assurent la sécurité dans certains lycées

Les agressions ne concernent pas seulement les hôpitaux. Certains lycées font également face à une flambée de violence. Pour assurer la sécurité dans un établissement de Seine-Saint-Denis, la région Île-de-France a fait appel à des brigades régionales. Composée de quinze personnes, l'équipe est chargée d'intervenir en cas d'intrusion, de bagarre et de dégradation. Certains enseignants, de leurs côtés, réclament le renforcement de l'équipe pédagogique.



