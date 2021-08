Après la polémique sur l’EPS, le basketteur Evan Fournier appelle Blanquer à réformer le sport à l'école

Un trou de mémoire ? On rembobine. Pour expliquer les différents succès des équipes françaises de sport collectif aux Jeux, le ministre s'était félicité de "la qualité de l'enseignement de ces sports à l'école". Une déclaration qui avait provoqué les moqueries de plusieurs sportifs français, dont le handballeur Vincent Gérard ou encore les basketteurs Vincent Poirier et, donc, Evan Fournier, qui lui avait répondu sur Twitter en qualifiant la culture sportive de "désastreuse" en France.

Après le tacle, les réclamations. Dans une tribune publiée sur le site du Huffington Post, le basketteur Evan Fournier a appelé lundi Jean-Michel Blanquer à une réforme en profondeur du sport à l'école, en créant notamment des plages horaires pleinement dédiées à la pratique sportive. Une suite (logique) aux critiques qu'avait lancé le joueur des Knicks de New York à l'adresse du ministre de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports après les JO de Tokyo.

Dénonçant l'impact "minime" de l'EPS sur les performances françaises aux JO, Evan Fournier, lui-même fils de professeur d'EPS, suggère de profiter des Jeux de Paris 2024 pour "réformer le système français en proposant un accès plus important à la culture et au sport". Et de poursuivre : "À l’image de nombre de nos voisins, pourquoi ne pas offrir aux jeunes de réelles plages horaires dédiées au sport dans leur emploi du temps ?"

Le joueur de 28 ans dénonce aussi "une inégalité dans l’accès au sport entre les établissements disposant de moyens, et ceux se trouvant dans des situations plus compliquées". "Ce ne sont pas les deux minuscules heures d’EPS par semaine de mon emploi du temps de collégien qui m’ont insufflé l’envie de jouer au basket", écrit-il, se disant prêt à recevoir Jean-Michel Blanquer à New-York pour "continuer à échanger sur le sujet".

Contacté par l'AFP, Le ministère de l'Éducation nationale rappelle que "l'EPS n'a pas pour but de former des sportifs de haut niveau, mais de former le plus grand nombre au sport", soulignant "l'importance des cursus sportifs de haut niveau à l'école".