L'arrêt des fermetures d’écoles n’empêchera pas les fermetures de classes

Invité de France Info samedi 27 avril, le ministre de l’Education Jean-Michel Blanquer est revenu sur les annonces faites jeudi par Emmanuel Macron. Et notamment sur une mesure forte qui concerne son périmètre : le ministre de l’Education nationale a ainsi confirmé la promesse du Président de ne plus fermer d’école primaire contre l’avis des maires : "Il n'y aura plus d'école qui ferme sans l'avis favorable du maire", a assuré le locataire de la rue de Grenelle. "Nous ne fermerons pas d'école primaire, c'est la première fois qu'un gouvernement s'engage à faire cela, c'est énorme", a-t-il insisté.





Pour autant, le ministre a apporté une nuance d’importance : "Pour les classes, c'est forcément différent. Personne, aucun ministre de l'Education ne pourrait vous dire qu'il n'y a jamais de fermetures de classes", a-t-il dit, mettant en avant des raisons "d'équité territoriale". "Si vous ne fermez pas une classe parfois, vous créez des inégalités puisque vous avez des gens qui bougent d'un endroit à l'autre", s'est-il justifié, en pointant de "grandes disparités" existantes, avec "14 élèves par classe en Lozère" contre "27 dans certains départements".





Or, parmi les maires, certains estiment que c’est justement la fermeture des classes le véritable enjeu, plus que la fermeture des écoles, plus rares.