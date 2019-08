L'augmentation salariale des professeurs : le vrai du faux

Le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer a annoncé une augmentation de salaire des professeurs d'environ 25 euros en plus par mois pour chacun d'entre eux. Est-ce un geste inattendu ? Est-il vrai que nos enseignants sont moins bien payés que leurs homologues européens ? Travaillent-ils moins que les professeurs de nos voisins européens ? Éléments de réponse dans la vidéo ci-dessus.



