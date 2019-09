L'histoire de l'apprentissage de la lecture

JT 13H - Selon les archives de l'Institut national de l'audiovisuel, l'apprentissage de la lecture n'a pas été simple. Quelles étaient les méthodes utilisées ?

Dans l'école de Jules Ferry, les enfants apprenaient à lire avec le fameux B.a.-ba. Puis, la méthode globale a fait son entrée à la fin des années 60. À chaque rentrée scolaire, le débat sur la meilleure approche à utiliser reprenait de plus belle. Les esprits s'échauffaient et les arguments devenaient plus confus, aussi bien pour les enseignants que les spécialistes. Ce débat sur les méthodes a duré une quarantaine d'années. Pourtant, même à présent, un élève sur dix rencontre encore des difficultés en lecture.



