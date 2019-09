L'humeur de Beaugrand : Napoléon évincé des programmes, une infox !

Un internaute qui se fait appeler Napoléon sur Twitter s'est insurgé du nouveau programme scolaire de la classe de Première. Il a affirmé que l'empereur Napoléon ne figure plus dans le livre d'Histoire et a été remplacé par le jeune chanteur Bilal Hassani. Un "scandale interstellaire" souligne l'internaute dans son message qui a été vu par plus de 230 000 personnes. L'artiste, YouTubeur engagé, y figure pourtant pour une toute autre raison : le cyberharcèlement. Il y est cité en exemple après avoir été, lui aussi, victime de violentes attaques sur la toile. Pour rassurer les internautes, l'empereur Napoléon, lui, se trouve toujours dans au moins 20 pages du livre.



