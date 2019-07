L'interdiction de la fessée définitivement adoptée

Les violences éducatives ordinaires comprennent donc la fessée, mais aussi toute forme de comportement violent comme les coups, les gifles, les pincements, les injures, menaces et humiliations, ou encore l'enfermement. L'interdiction formelle, si elle est actée au terme du parcours législatif, permettrait à la France d'être en conformité avec les traités internationaux, alors que le pays a été épinglé à plusieurs reprises par les instances internationale comme l’ONU, le Conseil de l’Europe, le Défenseur des droits ou encore l'organisation "Global Initiative to End All Corporal Punishment of Children". Pour autant, la loi ne prévoit aucune sanction pénale, l'objectif étant prioritairement symbolique, afin de faire évoluer les mentalités.