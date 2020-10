"La peur n'est pas notre religion" : Jean-Michel Blanquer annonce plusieurs mesures à la rentrée après l'assassinat d'un prof d'histoire

Durant cette allocution sur le perron de son ministère, face aux micros des médias, Jean-Michel Blanquer a aussi annoncé "un cadrage national strict" qui sera mis en place pour la rentrée scolaire prochaine, le 2 novembre. Soit une batterie de mesures, qu'il détaillera dans les prochains jours, destinées à rappeler aux enfants français, du CP à la terminale, "la chance qu'ils ont d'aller à l'école". Puis le ministre d'insister : "J'entends parfois que les valeurs républicaines, comme la liberté, l'égalité et la fraternité, sont abstraites. Elles sont au contraire très concrètes, et à transmettre aux enfants."

Une certitude : il y aura au moins, parmi ces mesures, une minute de silence à respecter le jour de la rentrée. Les autres seront "élaborées collectivement", parce que "si les enfants et adolescents voient notre force et l'unité du monde adulte, ils verront que ces valeurs doivent être les leurs et respectées au quotidien", a-t-il poursuivi. Avant d'affirmer : "Il est normal que les professeurs soient amenés à faire cours sur la liberté d’expression. Le sujet des caricatures fait pleinement partie de cette question de la liberté d’expression, et un professeur est tout à fait en droit de montrer ces caricatures, d’autant plus si ça s'accompagne d’un travail pédagogique d’explication."