Etudiant immolé à Lyon : les chiffres de la précarité estudiantine

Il a commis "l’irréparable" pour dénoncer la précarité estudiantine. A 22 ans, un jeune homme, militant du syndicat étudiant Solidaires, a voulu faire part de sa détresse en s’immolant ce vendredi à Lyon. Un acte "dramatique", comme le qualifie la ministre de l'Enseignement supérieur Frédérique Vidal, qui interroge sur les difficultés auxquelles les étudiants doivent faire face.

Coût de la vie de plus en plus important, aides parfois insuffisantes, détresse psychologique... On fait le point sur les chiffres qui illustrent la précarité de cette population.