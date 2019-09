La rentrée scolaire 2019, une victoire pour l'école de Borée

Borée est un petit village de 150 habitants dans l'Ardèche. Son école reçoit huit enfants dans une classe unique, de la maternelle jusqu'en CM2. L'existence de cette école ravit les parents, tant à cause du climat rigoureux des hautes montagnes que pour la légèreté des effectifs. Les habitants s'étaient mobilisés pendant dix ans pour la réouverture de cette école. D'ailleurs, le discours du président de la République remet les élus locaux en confiance : plus de fermetures d'écoles primaires jusqu'en 2022.



