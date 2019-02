La télé, l'entourage et les réseaux sociaux, sources d'information privilégiées chez les élèves français

Alors que la lutte contre les infox est de plus en plus prise au sérieux, le Conseil national d'évaluation du système scolaire (Cnesco) publie une enquête sur les jeunes et les médias intitulée "Education aux médias et à l'actualité : comment les élèves s'informent-ils ?" Selon le Cnesco, "l’accès à l’information est un préalable indispensable à la construction d’une opinion et à la compréhension des conséquences d’un choix politique pour les jeunes", et "la capacité des jeunes à agir en tant que citoyens informés dépend de leur capacité à maîtriser les différents médias". Voilà pourquoi le sujet est important.





Dès la classe de 3e, 54% des élèves déclarent s’informer sur l’actualité. Ils sont 68% en terminale. Ils s'informent majoritairement sur l'actualité politique, économique et sociale française. Parmi les élèves déclarant s’informer sur l’actualité, les trois principales sources d’information sont : la télévision (92% des 3e et 89% des terminales), l’entourage (83% des 3e et 90% des terminales) et les réseaux sociaux (71% des 3e, 84% des terminales). Le rôle de l'entourage est prépondérant, il est même la première source d’information des élèves de terminale. La télévision est le seul média "classique" à résister aux "nouvelles" sources d’information. Elle est la principale source des élèves de 3e s’intéressant à l’actualité.





L'enquête révèle que les journaux papier (31% en 3e, 36% en terminale) et la radio (50% en 3e, 53% en terminale) sont moins utilisés par les jeunes. Et l’usage de ces médias ne progresse pas entre la 3e et la terminale, contrairement aux réseaux sociaux et aux journaux en ligne (43% en 3e, 66% en terminale). Les élèves ont une approche multi-usage des médias car 29% des élèves de 3e déclarent utiliser quatre médias ou plus, et 43% en terminale.