Laïcité à l'école : "Ce qui s'est aggravé, c'est l'ampleur des dérives", analyse Jean-Pierre Obin

Comment on a laissé l'islamisme pénétrer l'école. C'est le titre de l'ouvrage paru le 2 septembre dernier aux éditions Hermann, soit un peu plus de deux mois avant l'assassinat de Samuel Paty, vendredi 16 octobre, pour avoir montré à ses élèves des caricatures de Mahomet. L'auteur de ce livre, Jean-Pierre Obin, avait cependant déjà sonné l'alarme quinze ans plus tôt. Cet inspecteur général de l'Education nationale, aujourd'hui à la retraite, avait publié un rapport dès 2004 sur les atteintes à la laïcité en classe, resté, selon lui, lettre morte jusqu'à récemment. Symbole du déni général qu'il ne cesse de dénoncer depuis. Entretien.

La nature de ces dérives n'a pas changé. Ce qui s'est aggravé, c'est leur ampleur. Ce ne sont plus quelques dizaines d'établissements qui sont concernés, mais un nombre beaucoup plus grand. Par ailleurs, en 2004, il y avait très peu de transgressions à l'école primaire, quand aujourd'hui, d'après les remontées du ministère, 40% des incidents s'y déroule. Enfin, il y a quinze ans, les auteurs de ces incidents étaient majoritairement des élèves. Aujourd'hui, ils ne représentent plus que 57% des cas tandis que beaucoup de parents, notamment à l'école primaire, sont à l'origine. Et puis, chose beaucoup plus inquiétante pour moi, 12% des auteurs de ces incidents sont aujourd'hui des personnels de l'Education nationale.

C'était un rapport d'inspection académique, sur la base d'observations menées dans une soixantaine d'établissements répartis sur tout le territoire. Nous avions observé un certain nombre de dérives : contestation d'un certain nombre de disciplines, d'auteurs, par exemple en littérature, mais aussi de la théorie de l'évolution. En histoire-géographie, c'était tout ce qui touche au Proche-Orient, aux guerres coloniales ou de religions. Et puis nous avions observé de très nombreuses transgressions de la vie scolaire, les violences sur les filles, la contestation de la composition des repas à la cantine, les fêtes religieuses, etc.

Le gouvernement actuel n'a-t-il pas pris le problème à bras-le-corps ?

En 2004, un certain nombre de compromis avaient été passés pour 'gérer ces incidents'. Aujourd'hui, le discours ministériel est beaucoup plus clair. Jean-Michel Blanquer a par exemple dit au recteur : "On ne fait plus semblant de ne pas voir." Ceci dit, la culture de l'institution est quand même... disons, pour le moins une culture de la discrétion, sinon du silence. Tout le monde se souvient du hashtag #PasDeVagues... Il y avait eu à l'époque une tribune écrite par ces professeurs qui ne se sentaient pas soutenus par leur hiérarchie, lorsqu'ils étaient l'objet de violences de la part d'élèves. C'est une culture fortement imprégnée dans l'institution et je crois qu'il faudra un peu plus qu'un discours d'un ministre, aussi convaincant soit-il, pour la changer.

Qu'est-il advenu de votre rapport après sa publication ?

Il avait été enterré par le ministre de l'époque, qui était François Fillon. Et puis son successeur, Gilles de Robien, avait déclaré qu'il était caduc. Il était resté enterré jusqu'aux attentats de janvier 2015 avant d'être exhumé par un Premier ministre, Manuel Valls, qui avait, lui, déclaré que ce rapport faisait état d'incidents graves, et que les choses ne semblaient pas avoir changé. Nous venions alors d'apprendre que les moments de recueillement, après les attentats de Charlie et de l'Hyper Cacher, avaient été troublés par des élèves qui avaient pris fait et cause pour les assassins. Ce qui faisait écho au contenu de notre rapport, reportant des incidents similaires après les attentats de New York et de Madrid dans des salles de classe. Mais en 2015, cela avait beaucoup plus choqué l'opinion publique.