Le bac en présentiel ou rien : la colère des lycées hors contrat

“Tous mes amis du public savent déjà qu’ils ont leur bac, car ils ont eu certains résultats du contrôle continu, donc ils ont même arrêté certaines matières, alors que moi tout se déroule maintenant", déplore Amandine. Les quelques milliers d’élèves non concernés par le contrôle continu devront passer entre 9 et 12 épreuves, selon leurs spécialités, lors du mois de mai et juin.

Au total, 4000 lycéens et candidats libres sont concernés et devront plancher à l’écrit pour 85% des matières. Une situation qui contraste avec le baccalauréat 2020, lors duquel tous les lycéens français avaient bénéficié du contrôle continu, crise sanitaire oblige.

Le WE

La décision, annoncée en février par Jean-Michel Blanquer, ministre de l’Éducation, suscite colère et incompréhension chez les élèves, les parents et les associations. “On tient compte de la crise sanitaire pour certains et pas d’autres. C’est un sentiment d’avoir deux poids deux mesures cette année pour le bac en 2021”, explique la mère de Maxence, atteint du syndrome d'Asperger, scolarisé dans un établissement hors contrat.

Dans une tribune publiée le 9 mars dernier dans le quotidien Le Monde, Anne Coffinier, présidente de l'association "Créer son école”, estimait que ces élèves "risquent d’être injustement pénalisés"."Ils ne comprennent pas ce deux poids deux mesures qui les expose au stress et à l’échec en cette année déjà tellement bouleversée par la pandémie", a-t-elle ajouté. Pour appuyer leur opposition, plus de 200 familles, chefs d'établissement et associations ont saisi le Conseil d’État pour demander l’annulation des épreuves, un recours qui a été rejeté.