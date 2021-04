Le faux "cri d'alerte d'un professeur" à Strasbourg : récit d'une fake news

L'internaute à l'origine de la supercherie a dévoilé sa ruse le soir même de la publication de l'article, désormais supprimé. Dans un "thread" devenu viral, il explique avoir repris un ancien compte Twitter dont il a changé la photo et la biographie pour le transformer en profil d'un professeur. Dans la foulée, le mardi 23 mars, il publie un témoignage fort. Il raconte que ses élèves "refusent" d'évoquer les questions "de laïcité et de la Shoah", et assure recevoir "des menaces de mort". "Toujours les mêmes profils, qui me traitent de 'vendus'", écrit-il, concluant qu'il ne se "taira plus". Voulant forcer le trait, il ajoute que des jeunes auraient refusé de se désinfecter les mains au gel hydroalcoolique, sous prétexte que le produit "contient de l'alcool et que ça pourrait les rendre impurs". Un récit partagé ensuite par des militants d'extrême droite, dont l'influent Damien Rieu, ou par certains élus du Rassemblement national, à l'instar de l'élu local Jean-Michel Cadenas. Le lendemain, un journaliste "police-justice" de Valeurs Actuelles prend contact avec "Morad M." afin de faire un article. Il publie le faux témoignage tel quel moins d'une semaine plus tard.