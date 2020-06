Le Parlement réfléchit à l'amélioration de la situation des directeurs d'école

Pour améliorer le quotidien des directeurs d'école et mieux définir leurs fonctions, le groupe La République en marche a déposé une proposition de loi à l'Assemblée nationale. Discutée dans la nuit de mercredi à jeudi, elle a été adoptée en première lecture par 55 voix contre 6 et 11 abstentions.

"Nous leur devons dans la loi la reconnaissance des spécificités de leurs missions et (...) dans la pratique l'amélioration de leurs conditions d'exercice", a déclaré le ministre de l'Education nationale Jean-Michel Blanquer, en voyant dans la proposition de loi "une première pierre". Il a mis en avant la nécessité de "recentrer" leurs missions sur "leur cœur de métier", via un réexamen du "régime des décharges" des heures d'enseignement, d'accroître leur autonomie et encore de "renforcer l'accompagnement humain" via ce texte "mais aussi au travers de mesures administratives" pour la rentrée prochaine.