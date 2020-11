Le salaire des enseignants débutants augmentera de 100 euros par mois à partir de mai

Une augmentation assez rare pour être soulignée. Lundi 16 novembre, le ministère de l'Education nationale a annoncé aux enseignants que les professeurs débutants allait gagner 100 euros nets de plus par mois. Cette augmentation sera versée sous forme de prime à partir de mai prochain. En plus de cette nouvelle, le ministère a confirmé l’octroi pour tous d'une prime informatique de 150 euros par an, à partir cette fois de janvier prochain.

Combien d’entre eux sont concernés par cette prime ? "La prime bénéficiera à 31% des enseignants" (y compris CPE et psychologues de l'éducation nationale), "durant les 15 premières années de carrière pour les personnels titulaires et sera dégressive en fonction de l'ancienneté", précise le ministère. Un professeur débutant gagnera ainsi 100 euros nets de plus chaque mois et un contractuel en début de carrière gagnera 54 euros nets de plus.