Le témoignage de Louis, 12 ans, harcelé et violé au collège

Il a 12 ans, mesure 1m78 mais il a vécu un calvaire pendant de nombreux mois, allant même jusqu'à penser au suicide. C'est en 6e que Louis (prénom changé) a été harcelé par ses camarades. Dans un entretien au Parisien, il revient sur ce qui s'est passé au collège Françoise-Dolto, à Marly-la-Ville dans le Val d'Oise. "Ils font le jeu de l'olive. On prend quelqu'un et on cherche à lui mettre un doigt dans l'anus", dévoile-t-il.





C'est l'un des jeux auquel s'adonnaient quelques-uns de ses camarades de classe, qui sont même allés plus loin un jour du mois de juin dernier. Alors en cours de sport, un autre élève a "plongé ses mains jointes dans son derrière", jusqu'à trouer son short. "Ça a été très douloureux, car très profond. Je saigne encore beaucoup", explique le garçon au Parisien. L'épisode de trop sans doute pour Louis qui va tenter de mettre fin à ses jours le lendemain. Sa mère, rentrée plus tôt de son travail, parvient à éviter le pire.