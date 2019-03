Le village de Saint-Véran abrite la plus haute école du pays

L'école de Saint-Véran, dans les Hautes-Alpes, est perchée à 2 042 mètres d'altitude. Ce qui fait d'elle l'établissement scolaire le plus haut du pays. Il s'agit entre autres d'une école primaire comptant 25 élèves pour cette année 2019. Les conditions d'apprentissage et l'environnement extérieur y sont d'ailleurs très favorables.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 12/03/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 12 mars 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.