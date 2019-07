Les cahiers de vacances connaissent toujours autant de succès

Les premiers cahiers de vacances ont vu le jour à Cheniers, dans la Creuse, en 1933. Des dizaines d'années après, ils ont toujours la cote auprès des écoliers. Dans les années 60, ces cahiers tenaient une place très importante. Non seulement, ils font travailler les méninges durant l'été, mais c'était également l'occasion de gagner de gros lots notamment avec le concours national. Parmi les prix, on retrouvait des téléviseurs, des cyclomoteurs, et même des voitures.



