Les élèves français de CM1 et 4e parmi les derniers en Europe en maths et en sciences

D’après les résultats de l’enquête Trends in International Mathematics and Science Study (Timss), réalisée en mai 2019 auprès de dizaines de milliers d'enfants, dont quelque 8000 en France, les élèves français en classe de CM1 et quatrième se situent, en maths et en sciences, parmi les moins bons de l'Union européenne. Cette étude internationale publiée ce mardi 8 décembre révèle aussi qu'il y a de moins en moins de bons élèves en maths.

Les élèves de CM1 affichent un score de 485 points en mathématiques et 488 en sciences, en deçà de la moyenne internationale (529 et 526 respectivement) et de la moyenne européenne (527 en maths, 522 en sciences), selon l'étude. Ainsi, la France figure tout en bas du classement, au côté de la Roumanie, parmi les pays les plus faibles dans l’Union Européenne. D’un point de vue mondial, ce n’est guère mieux puisque nos petites têtes blondes se classent avant-derniers parmi les pays de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), devançant seulement le Chili.

"On constate une surreprésentation des élèves les plus faibles. En mathématiques, 15% des élèves français n'atteignent pas le 'niveau bas', contre 6% des élèves au niveau européen. Cela signifie que ces 15% n'ont pas les connaissances élémentaires en CM1", indique Fabienne Rosenwald, directrice de l'agence des statistiques du ministère de l'Éducation (Depp).