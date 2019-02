Les Français sont-ils mauvais en calcul ?

Selon l'Éducation nationale, 70% des Français ne seraient pas du tout à l'aise avec les chiffres. Certains ont même du mal à faire des calculs que nous pouvons rencontrer dans nos vies quotidiennes. Si la calculette et le téléphone sont des alternatives, la meilleure technique serait encore de compter sur ses doigts.



