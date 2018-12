Les lycéens doivent choisir leurs spécialités, on vous explique tout sur la réforme du bac

Certains Français en sont restés aux bac A, B, C, D... et n'ont jamais réussi à retenir les filières actuelles (L, ES, S pour la filière générale). Mais voilà que déjà on passe à une nouvelle formule. Bien plus simple à retenir, il faut le reconnaître : la fin des filières pour la voie générale ! Un bac commun pour tous les lycéens ? Non, bien sûr.





Les élèves suivront un socle commun et pourront choisir en plus des spécialités selon leurs goûts et leurs envies. Pour la filière technologique, les filières existeront encore. Cette réforme du baccalauréat sera effective en 2021 et concerne donc les élèves qui sont actuellement en seconde générale. Pour eux, tout l'enseignement au lycée évolue, ils devront choisir d'ici le mois prochain leurs matières pour l'année prochaine. Pour la voie technologique, les filières demeurent mais l'organisation des cours sera également modifiée.





Autre changement : l'examen en lui-même. En plus du fond, la forme : le bac ne reposera plus que sur les seuls examens de fin d'année. Un contrôle continu sera mis en place et une nouvelle épreuve vient s'ajouter : le grand oral. LCI vous explique de quoi il en retourne.